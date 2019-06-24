أرقام في الجول توضح.. حكيم زياش قوة هجومية كبيرة للمغرب ضد ناميبيا

قدم حكيم زياش جناح المنتخب المغربي أداء هجوميا متميزا ضد ناميبيا في أولى مباريات أسود الأطلس ورغم محاولاته الكثيرة على مرمى الخصم إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك.

زياش لعب الكرة التي سجلها إتامونوا كيميوني في مرماه بالخطأ لتختطف أسود الأطلس النقاط الثلاثة.

النجم المغربي مرر 57 كرة نجح في 41 منها بنسبة 71.93%، وأرسل 9 كرات عرضية نجح في 2 منها.

زياش مرر للخلف 9 تمريرات، وعلى الجانبين 15 مرة، وللأمام 17 تمريرة تقريبا 41% من نسبة تمريراته الناجحة كانت للأمام.

صانع الألعاب المغربي فاز بالكرة من الخصم في معظم مناطق الملعب وليس منطقة اليسار أو اليمين وحدها في 11 مرة وخسرها 3 مرات فقط. وراوغ لاعبي ناميبيا 3 مرات ناجحة وفشل مرة.

زياش كان أكثر لاعب حاول ضد مرمى ناميبيا بـ6 محاولات، كما أنه صاحب أكثر المحاولات الناجحة أيضا بين صفوف فريقه بـ3 محاولات، واحدة من خارج منطقة الجزاء وواحدة من الطرف الأيسر وواحدة من داخل المنطقة.

الجناح المغربي كان رابع أكثر لاعب تسلم الكرة في منتخب الملعب بـ46 مرة وفشل مرة وحيدة، وتسلم الكرة 9 مرات من أشرف حكيمي، بجانب 8 مرات من مبارك بوصوفة، زياش كان أحد أبرز وأهم مراحل المغرب في بناء الهجمات بجانب مبارك بوصوفة خلال المواجهة.

من أبزر نقاط قوة زياش خلال المواجهة هي محاولاته المستمرة خلال المباراة لإيجاد ثغرة في دفاعات ناميبيا وتهديد مرماهم، بجانب كونه محطة هجومية متميزة للغاية لأسود الأطلس.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي لأفضل لاعبي العرب في كأس الأمم؟

اقرأ أيضا:

ثعالب الجزائر تنطلق.. فليحذر الجميع

الأرجنتين تهزم قطر وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا.. وبارجواي تخسر من كولومبيا

فيديو في الجول – بين تتويجات وانتصارت تاريخية.. أسعد لحظات المنتخب في أمم إفريقيا

أسود السنغال تظهر أنيابها لتنزانيا

منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة "سحب هواتف اللاعبين"