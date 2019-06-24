ماني: مستعد لمقايضة لقب دوري أبطال أوروبا للفوز بـ كأس أمم إفريقيا

أجرى قائد منتخب السنغال ساديو ماني حوارا مع جريدة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر ووالدته وعدم لعبه "بلاي ستيشن".

ماني تحدث عن لقب كأس الأمم الإفريقية وحلم الفوز بها: "الأمر يعود لنا لتحقيق شيئا عظيما بالطبع نحن ضمن المفضلين للفوز باللقب لا يمكن إخفاء هذا، الفوز مع بلادي بلقب لم نحققه سابقا سيكون رائعا".

وتابع "أنا مستعد لمقايضة لقب دوري الأبطال من أجل الفوز بكأس الأمم الإفريقية، العودة لداكار ستكون أكثر من رائعة، أنها حلمي الأكثر جنونا".

ماني حقق لقب دوري الأبطال من المحاولة الثانية على التوالي بعدما خسر أمام ريال مدريد في 2018 رغم تسجيله هدفا، ليحقق اللقب أمام توتنام في 2019.

كما تتطرق للحديث عن والدته: "لا أحد يحب كرة القدم في عائلتي كانت والدتي تطاردني كلما رأتني ألعب كرة القدم، اضطررت إلى ترك ظل شجرة لأجد نفسي تحت أشعة الشمس الكاملة".

وأكمل: "كان الأمر صعبا بالنسبة لي لأنني شعرت بالوحدة قليلا. لم أفهم لماذا لم يُسمح لي أن أعيش حلمي، في القرية عندما أفعل شيئا سيئا كانت أمي أو عمي يصفعني. تعرضت للضرب عدة مرات لأنني لم أذهب إلى المدرسة".

وأردف "في بعض الأحيان كنت أعود للمنزل برفقة صديق لأنني كنت أعلم أنني معرض لخطر الضرب لعدم الذهاب إلى المدرسة. لكن ذلك كان جزءا من تربيتي. بفضل ذلك، لم أكن ضائعا. أشكر أمي كل يوم على ذلك".

وتذكر السنغالي بدايته في عالم كرة القدم "كنا 230 طفلا يجربون حظهم الأمر سار بشكل سيء عندما تم تقديمي لم أبد لاعب كرة قدم، ارتديت بنطالا لا يمت بسروال كرة القدم بصلة، وكانت أحذيتي مقطوعة وحاولت إصلاحها، لقد كان التساؤل هل سيكون هذا لاعبا؟ الأمر لم يكن سيئا لقد كانت بداية رحلتي".

وعن عدم لعب بلاي ستيشن: "أبقى بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي بقدر الإمكان لأبقي دائما في كامل تركيزي، أنا شخص أراد أن يصبح لاعبا ليس نجما لا أريد الغش، أنا أحب الجميع ولا أعير الكثير من الاهتمام لما يحدث بجواري".

وأتم: "ربما أكون لاعب كرة القدم الوحيد الذي لا يعرف كيفية لعب بلاي ستيشن، لم أجربها أبدا ولا يهمني إطلاقا. سواء في النادي أو المنتخب، لكن هذا لا يسحرني، أنا أعترف أنني لا أعرف حتى كيفية استخدام ذراع تحكم. أنا أفضل أن ألعب أونو".

ماني غاب عن المشاركة في المباراة الأولى للسنغال في كأس الأمم الإفريقية بسبب تراكم البطاقات الصفراء في مرحلة التصفيات، على أن يبدأ مشواره بمواجهة الجزائر.

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