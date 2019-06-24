قاسم باشا يعلن تجديد تعاقد كريم حافظ

أعلن نادي قاسم باشا التركي عن تجديد تعاقد كريم حافظ لموسم قادم بعد انتهاء إعارته.

كريم حافظ النادي : قاسم باشا قاسم باشا

وكان كريم حافظ ظهير أيسر قاسم باشا قد انتقل إلى الفريق في يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من وادي دجلة.

وقرر قاسم باشا تجديد إعارة لاعبه لموسم أخر بعد الاتفاق على كافة الشروط وفقا للموقع الرسمي للنادي التركي.

وكان كريم حافظ قد انتقل إلى صفوف باشاك شهير التركي في صيف 2018 وبعد ستة أشهر انتقل إلى صفوف قاسم باشا.

ولعب كريم حافظ 19 مباراة في المسابقات التركية بواقع 1294 دقيقة ونجح في صناعة هدفين.

ويبلغ كريم حافظ من العمر 23 عاما وسبق له اللعب لفرق ليرس البلجيكي ولينس الفرنسي.

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