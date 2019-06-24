التشكيل: كوت ديفوار بقوة ضاربة في الهجوم والوسط.. وزواني وتاو يقودان هجوم الأولاد

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 15:41

كتب : FilGoal

كوت ديفوار

دفع إبراهيما كامارا مدرب كوت ديفوار بقوته الهجومية الضاربة لمواجهة جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ويلعب في خط هجوم الأفيال ماكس جراديل ونيكولاس بيبي وجوناثان كودجيا.

ويلعب الثلاثي جيان ميشيل سيري وسيري داي وفرانك كيسي.

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وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: سيلفيان جبوهو

الدفاع: كوليبالي ونولو – سيرج كانون – إسماعيل تراوري – سيرج أورييه.

الوسط: سيري داي – كيسي – سيري – نيكولاس بيبي – جراديل

الهجوم: جوناثان كودجيا

أما ستيوارت باكستر مدرب جنوب إفريقيا فدفع بالثلاثي ثيمبا زواني وليبو موتيبا وبيرسي تاو.

ويلعب الثلاثي دين فورمان وكامويلو موكوتجو وليبوهانج مابوي في خط الوسط.

وجاء تشكل الأولاد كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ثامسانكا مخيزي – ثولاني هلاتشوايو – بوليبويزا مخوانزي – سانديل هلانتي

الوسط: دين فورمان - كامويلو موكوتجو - ليبوهانج مابوي

الهجوم: ثيمبا زواني - ليبو موتيبا - بيرسي تاو.

المباراة تقام على استاد السلام في القاهرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وتبدأ في تمام الرابعة والنصف عصرا.

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