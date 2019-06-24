طبيب منتخب مصر: كل اللاعبين جاهزون لمواجهة الكونغو

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 15:23

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - زيمبابوي

يدخل منتخب مصر مواجهة الكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية لكأس أمم إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل بكامل قوته.

وأشار محمد أبو العلا طبيب المنتخب إلى أنه أجرى قياسا لقياس الحالة البدنية للاعبين بعد يومين من مباراة زيمبابوي في افتتاح البطولة.

وأوضح أبو العلا عبر قناة تايم سبورتس "هذا إجراء طبيعي يتبع بعد كل مباراة، وتأكد الجهاز الفني من جاهزية كل اللاعبين، فالجميع شارك في التدريبات الصباحية والمسائية".

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وواصل طبيب المنتخب "أحمد حجازي أدى المران بالكامل من أول لآخر دقيقة، وأموره تسير بشكل جيد".

واختتم "لقد تعرض حجازي لكسر في الحاجز الأنفي، وتم تصميم قناع طبي خاص به على مقاس وجهه".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا الذي انتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا.

بينما يلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء.

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