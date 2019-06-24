شوقي غريب: زيادة عدد منتخبات أمم إفريقيا يضعف مستوى الدور الأول

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري أن اتساع قاعدة المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية سيؤثر سلبا على الأداء الفني العام في الدور الأول من البطولة.

وصرح غريب عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "البطولة مختلفة هذه المرة لمشاركة 24 منتخبا أي 45% من القارة فهي نسبة كبيرة جدا مما يؤدي إلى تراجع المستوى في الأدوار الأولى".

وأضاف "المجموعات لن تكون بنفس القوة في النسخ السابقة، أو المستويات ستبدو متقاربة، كل المباريات التي أقيمت بعض المنتخبات ظهر له شكل وآخرون سيظهر شكلهم في الجولات القادمة".

وأشار المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر "المستويات متقاربة في الأداء والشكل التكتيكي والتحركات، ومع تأهل أفضل ثوالث من كل مجموعة، لن يكون الأداء بنفس قوة البطولات السابقة، بعكس تواجد 3 منتخبات متقاربة المستوى مثل مجموعتنا التي ضمت ليبيا والمغرب وكوت ديفوار في 2006 ونفس الحال في بطولتي 2008 و2010".

واستدرك المدير الفني الحالي للمنتخب الأوليمبي "لكن مع اتساع القاعدة لا يمكن الحكم نهائيا على مستوى منتخب مصر، مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي لها ظروف خاصة ولأول مرة اللاعبين يخوضون مباراة وسط هذا الكم الجماهيري".

واختتم شوقي غريب تصريحاته "أعجبني منتخب الجزائر جدا، الأداء مميز بصرف النظر عن منافسه، لقد فرض سيطرته وهناك شكل للفريق خاصة الانسجام بين الثلاثي الهجومي محرز وبونجاح ويوسف بلايلي وتشعر أن هناك تفاهم وتحركات متفق عليها، وكذلك السنغال فريق جيدا جدا، إلا أننا لم نتابع بعد الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا فهي مرشحة أيضا للمنافسة على اللقب".

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