شوقي غريب: لا يمكن تقييم منتخب مصر من مباراة زيمبابوي.. والجزائر الأفضل حتى الآن

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 14:49

كتب : أحمد الخولي

تريزيجيه - مصر - زيمبابوي

حذر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري من الضغط العصبي على الفريق الأول ببطولة أمم إفريقيا الحالية، مشددا أنه لا يمكن تقييم أداء الفريق من مباراة زيمبابوي.

وقال شوقي غريب في مداخلة على إذاعة أون سبورت: "بطولة الأمم الإفريقية الحالية مختلفة عن جميع النسخ السابقة بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24".

وتابع غريب "شاهدنا ظهور جديد لفرق لم تكن معروفة وتقدم عروض جيدة".

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وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي "لا يمكن تقييم منتخب مصر من تجربة زيمبابوي، وبداية من دور الـ16 سنشاهد مواجهات أقوى وأفضل".

وشدد غريب "أحذر بشدة من الضغط العصبي على منتخب مصر خاصة وأن المنتخب يغير من طريقة لعبه وتلك المجموعة لعبت لسنوات طويلة على طريقة لعب معينة ومختلفة عن ما يطبقه أجيري".

ونصح غريب أن يلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية بنفس تشكيل زيمبابوي لأن هذه المجموعة من اللاعبين تمتلك الخبرات لكي تواصل المشاركة في البطولة.

وعن الفرق المتنافسة قال غريب: "الجزائر هو الفريق الأقوى والأفضل حتى الآن، فريق متكامل وقوي ويقدم أداءا متميزا يليه منتخب السنغال".

وأتم غريب تصريحاته "فوز أوغندا على زيمبابوي سيصعب مهمة مصر أمام الكونغو، لكن الفريق الذي يلعب على البطولة لا يهاب أي فريق منافس".

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