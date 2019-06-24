زين الدين زيدان: أتمنى تتويج الجزائر بأمم إفريقيا من أجل الشعب

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 14:41

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

يتمنى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن يتوج منتخب الجزائر بكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر من أجل الشعب الجزائري.

الجزائر افتتحت مشوارها في كأس الأمم الإفريقية 2019 بفوز سهل على كينيا 2-0 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.(طالع التفاصيل)

وقال زيدان المنحدر من أصول جزائرية في تصريحات لشبكة beIN sports : "نريد أن نرى منتخب الجزائر يلعب بشكل جيد من أجل الشعب".

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وأضاف حول رغبته في تتويج الجزائر باللقب "أريد ذلك من أجل أن يخرج الشعب إلى الشوارع للاحتفال".

محاربو الصحراء لم يتوجوا بلقب أمم إفريقيا سوى مرة واحدة عام 1990.

الجزائر تتشارك صدارة المجموعة الثالثة مع السنغال صاحب الـ3 نقاط وفارق أهداف +2.

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