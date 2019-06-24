مدافع الجزائر: إسقاط كينيا سيمنحنا الثقة ويجعلنا نستعد للسنغال بشكل أفضل

يرى رامي بن سبعيني مدافع منتخب الجزائر أن الفوز الذي حققه فريقه على كينيا سيجعل الفريق يستفيد كثيرا معنويا.

الجزائر افتتحت مشوارها في كأس الأمم الإفريقية 2019 بفوز سهل على كينيا 2-0 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.(طالع التفاصيل)

وقال بن سبعيني في تصريحات أبرزتها جريدة الهداف الجزائرية: "لا يمكن أن نتمنى بداية أفضل. هذا النجاح سيمنحنا الثقة ويجعلنا نحضر للقاء الثاني بأفضل كيفية ممكنة".

وأضاف حول أرضية الملعب ونوعية الكرة التي تلعب بها البطولة الإفريقية: "نحن لاعبون محترفون ولا نتأثر بمثل هذه العوامل".

الجزائر تتشارك صدارة المجموعة الثالثة مع السنغال صاحب الـ3 نقاط وفارق أهداف +2.

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