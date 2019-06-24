نيوكاسل يعلن رحيل بينيتيز عن قيادة الفريق

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 14:01

كتب : FilGoal

رافا بينيتيز

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن رحيل رافائيل بينيتيز المدير الفني للفريق بنهاية الشهر الجاري.

وينتهي عقد بينيتيز مع نيوكاسل بنهاية شهر يونيو الجاري، وفشل النادي في التوصل لاتفاق مع المدرب الإسباني لاستمراره.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن بينيتيز رفض الاستمرار مع نيوكاسل بسبب خلافات مالية في التعاقد الجديد.

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ونشر الحساب الرسمي لنيوكاسل رسالة للجماهير "من المخيب للآمال أن نعلن رحيل المدير رافائيل بينيتيز بعد انتهاء تعاقده يوم 30 يونيو".

وتولى بينيتيز قيادة نيوكاسل في مارس 2016، وقاد الفريق في 146 مباراة.

فاز نيوكاسل في 62 مباراة وتعادل 30 وخسر 45 مباراة مع الفريق الإنجليزي.

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