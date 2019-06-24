بغداد بونجاح: سنظهر بشكل أفضل أمام السنغال

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 13:10

كتب : FilGoal

الجزائر - كينيا

وعد بغداد بونجاح مهاجم الجزائر بظهور فريقه بشكل أفضل مما ظهر أمام كينيا، وذلك في قمة المجموعة ضد السنغال يوم الخميس.

الجزائر افتتحت مشوارها في كأس الأمم الإفريقية 2019 بفوز سهل على كينيا 2-0 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.(طالع التفاصيل)

وقال بونجاح في تصريحات أبرزتها جريدة الهداف الجزائرية: "الحمد الله على الفوز ضد كينيا، أعتقد أننا كنا مركزين تماما داخل الملعب، أشكر الجماهير التي وقفت معنا طيلة اللقاء".

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وأضاف "في لقاء السنغال القادم سنكون أفضل، كنا نعلم من البداية بأن مأموريتنا لن تكون سهلة على الإطلاق، لكن بفضل انضباطنا وجديتنا على أرضية الملعب حققنا الأهم".

وأردف "نحن مرشحون للذهاب لأبعد حد، لدينا مجموعة مميزة جدا، كما أننا جئنا إلى مصر محملين برغبة كبيرة في تحقيق شيء ما".

وأتم "نعلم أن الأمور ستكون صعبة للغاية لكننا جئنا إلى هنا من أجل الدفاع عن سمعة الكرة الجزائرية وننقل صورة مميزة جدا عنها، الآن يتوجب أن نسعد جماهيرنا ونجعلهم فخورين جدا بما نقدمه".

الجزائر تتشارك صدارة المجموعة الثالثة مع السنغال صاحب الـ3 نقاط وفارق أهداف +2.

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