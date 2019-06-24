أرقام في الجول توضح.. لماذا اختير بوصوفة كأفضل لاعب في مواجهة المغرب وناميبيا

حصل مبارك بوصوفة لاعب منتخب المغرب على جائزة رجل المباراة ضد ناميبيا في افتتاحية أسود الأطلس في البطولة، فماذا قدم نجم المغرب في وسط الملعب ليحصد تلك الجائزة؟

FilGoal.com يرصد أهم أرقام وتحليل لتحركات مبارك بوصوفة خلال 90 دقيقة كاملة أمام ناميبيا في المواجهة التي انتهت بـ1-0 لأسود الأطلس.

تسلم بوصوفة الكرة 70 مرة من زملائه في المغرب، وأكثر من مرر له الكرة كان سفيان بوفال الذي لعب لـ33 دقيقة، بمعدل 12 تمريرة، يليه الثنائي نور الدين أمرابط الجناح الأيسر وأشرف حكيمي الظهير الأيسر بـ8 تمريرات لكل منهما.

وكان أكثر لاعبي المغرب تسلما للكرة الثاني بعده كان أشرف حكيمي بـ53 مرة ثم نور الدين أمرابط بـ52 مرة.

بوصوفة تواجد خلال معظم فترات المباراة يدعم الجناح الأيسر والظهير الأيسر للمغرب خاصة في الشوط الثاني في ظل سعي المغرب لإيجاد حل لدفاعات ناميبيا.

بوصوفة كرر 77 تمريرة منها 68 صحيحة، 13 تمريرة إلى الخلف، 36 للأمام لزملائه، بجانب 19 على الطرفين.

بوصوفة فاز بالكرة في منتصف ملعب المغرب 3 مرات، و5 في منتصف ملعب ناميبيا، وفقدها 3 مرات، ويأتي في الترتيب الخامس ضمن أكثر لاعبي المغرب استعادة للكرة بـ8 مرات بالتساوي مع نبيل درار ومهدي بوربيعة.

رغم تمركزه لدعم الجبهة اليسرى لأسود الأطلس إلا أن انتشار اللاعب في الملعب منحه قيمة كبيرة لدعم وسط المغرب في المواجهة.

أهم النقاط التي ظهرت خلال المواجهة بالنسبة لقوة بوصوفة هي دقة تمريراته الطولية الأربعة التي أرسلها ولم يفشل في أي منها، كذلك دقة تمريراته في العموم والتي بلغت 88.31%، كما أنه استعاد الكرة من الخصم 6 مرات وفقدها 3 مرات تحت الضغط.

أيضا دقته في الالتزام بمركزه طيلة المباراة وتشكيله دعما قويا في خط الوسط لمساندة الهجوم والربط بين خطوط أسود الأطلس.

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