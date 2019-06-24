الأهلي يكشف موعد عودة الثلاثي الأجنبي للتدريبات.. وفحص طبي لمؤمن والشحات

أعلن النادي الأهلي عن عودة الثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي مهاجمي الفريق إلى التدريبات الجماعية بداية من غدا الثلاثاء.

وكشف سيد عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن عودة الثنائي تأتي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلا عليها وتم التواصل مع اللاعبين للتأكيد على موعد عودتهما والذي سبق الاتفاق عليه.

وكان الأهلي قد استأنف مرانه السبت الماضي بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق ويخوض الفريق فترة إعداد مصغرة في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا خلال شهر يوليو.

أما عن علي معلول ظهير أيسر الفريق فأوضح عبد الحفيظ أن عودته ستكون خلال اسبوع للانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان معلول قد حصل على إجازته متأخرا بسبب الانضمام إلى منتخب تونس قبل استبعاده من قائمة أمم إفريقيا.

ويخضع الثنائي مؤمن زكريا وحسين الشحات إلى فحص طبي قبل انطلاق المران مساء اليوم الاثنين.

ويتحدد بناء على الفحص الطبي فرص مشاركة الثنائي في المران الجماعي واكتمال جاهزيتهما من الناحية الطبية.

وأدى مؤمن تدريبات تأهيلية خفيفة وجلسة في "الجيم" بسبب شكوى من إصابة في الركبة فيما اكتفى الشحات بجلسة في الجيم بسبب نزلة برد.

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