فان دايك: مستقبل ليفربول يبدو مشرقا للغاية

يعتقد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمامه مستقبل مشرق في السنوات المقبل، وذلك بسبب قائمة الفريق التي تمنحه هذه الثقة.

قدم فان دايك دورًا مؤثرًا بالموسم التاريخي للريدز، إذ أسهم في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بتاريخ النادي على حساب توتنام في النهائي الذي أقيم بمدريد.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقًا للغاية".

وأضاف: "نمتلك فريقًا رائعًا مع لاعبين يرغبون في التطوير، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق".

فيرجيل الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة المحترفين أكمل :"الفريق يمتلك جودة عالية من اللاعبين، وفي بعض الأحيان قد لا تدرك مدى جودة مجموعة من اللاعبين لدينا، فعلى مقاعد البدلاء هناك حماس من أجل المشاركة مع الفريق، لذلك لدينا مستقبل رائع".

مدافع الريدز العملاق بدأ كل مباريات الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي حيث تلقى أهدافًا أقل من أي فريق في البطولة.

قائد المنتخب الهولندي غاب في مباراة واحدة فقط عن الفريق في دوري أبطال أوروبا وذلك بسبب الإيقاف، ولقد أصبح أحد المدافعين الأكثر احترامًا في العالم.

ولكن بينما يعترف فان دايك بتقديم مستوى مميز مع الفريق، فضل الإشادة والثناء على جميع لاعبي الخط الخلفي وكذلك بقية لاعبي الفريق.

وأوضح فان دايك "بوضوح لقد كنت أشعر باحساس عظيم بمساعدة جميع زملائي في الفريق، لقد كان كل منهم رائعًا".

وأنهى تصريحاته "إذا نظرت إلى الفريق، فقد أمضى أندي روبرتسون أفضل موسم له على الإطلاق، كما كان ترينت ألكسندر آرنولد مذهلاً، وهذا أمر رائع للاعبين صغار في السن، وكذلك جميع لاعبي قلب الدفاع، ومن الواضح أن جميع الفريق كانوا على مستوى عالٍ".

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