مدرب كينيا: الخسارة أمام الجزائر لنقص الخبرة.. ولدينا فرصة للتعويض

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 12:03

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر - كينيا

اعترف سباستيان مونييه المدير الفني لمنتخب كينيا أن خسارة فريقه أمام الجزائر جاءت بسبب نقص الخبرة.

وسقط منتخب كينيا في افتتاح مبارياته أمام الجزائر بهدفين نظيفين ضمن مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

وقال مونييه بعد الخسارة أمام الجزائر: "كانت هزيمة صعبة وما صعب المباراة أكثر هو هدف الجزائر الأول".

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وتابع مونييه "نقص الخبرة لدى اللاعبين كان له دور في الخسارة على الرغم من أن الفريق أدى بشكل جيد".

وشدد المدير الفني لمنتخب كينيا "مازالت لدينا فرصة للتعويض من خلال الفوز في المباراة المقبلة رغم صعوبتها".

ويلعب منتخب كينيا أمام تنزانيا في العاشرة من مساء الخميس المقبل.

وكان منتخب تنزانيا قد سقط أمام السنغال بهدفين نظيفين.

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