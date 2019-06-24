طبيب المغرب: تدريبات خاصة لزياش.. ولا صحة لوجود إصابات

نفى عبد الرزاق هيفتي طبيب منتخب المغرب وجود أي حالات إصابة بين صفوف الفريق.

حكيم زياش النادي : أياكس المغرب

ويتدرب المنتخب المغربي صباح اليوم الاثنين بعد الفوز الصعب على ناميبيا عصر أمس بهدف نظيف.

وكشف هيفتي في تصريحات لقناة الرياضية المغربية أن هناك تدريبات خاصة لحكيم زياش نجم الفريق للحفاظ على لياقته البدنية.

وشدد هيفتي في تصريحاته لقناة الرياضية أنه لا صحة لوجود حالات إصابة بين صفوف اللاعبين.

وخطف أسود أطلس الثلاث نقاط في الدقيقة 88 من مواجهة ناميبيا بهدف بالنيران الصديقة.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة مؤقتا قبل مواجهة كوت ديفوار لجنوب إفريقيا في الرابعة والنصف من عصر اليوم الاثنين.

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