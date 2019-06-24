تقرير: 5 أندية إيطالية تتصارع للظفر بخدمات دي روسي

أشارت عدة تقارير أن الإيطالي دانييلي دي روسي سيبقى في الدوري الإيطالي بعد انتهاء تعاقده مع روما، مع وجود أكثر من خيار مستقبلي له.

دانييلي دي روسي النادي : روما

ووفقا لشبكة "سكاي إيطاليا" أن دي روسي قرر البقاء في إيطاليا، دون الرحيل نحو الدوري الأمريكي من بوابة ناديي لوس أنجلوس أو لوس أنجلوس جالاكسي أو الانتقال لبوكا جونيورز الأرجنتيني.

وتعد أندية سامبدوريا وفيورنتينا وقطبي ميلانو وأتالانتا أبرز المهتمين بالحصول على خدمات قائد روما السابق.

ويبرز اسم نادي سامبدوريا الذي قام بتعيين إيزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني السابق لروما، كما يترأس النادي ماسيمو فيريرو الذي يعد من كبار مشجعي نادي العاصمة الإيطالية.

صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية زعمت أن سامبدوريا قدّم عرضا لدي روسي لكنه لم يرد حتى الآن.

كما يسعى فيريرو لتعيين أسطورة روما فرانشيسكو توتي في منصب إداري، بعدما ترك النادي الذئاب الأسبوع الماضي، وهو قد ما يسهل ضم دي روسي البالغ 35 عاما.

أتالانتا قد يسعى لتدعيم خط وسطه بخبرة دي روسي بعدما ضمن الفريق مشاركته الأولى في دوري الأبطال الموسم المقبل.

فيما يحاول إنتر تعزيز خططه بقيادة أنطونيو كونتي، وكذلك فيورنتينا الذي تبحث إدارته الجديدة على ضم صفقات تدعم بها الفريق.

لاعب الوسط الإيطالي خاض الموسم المنصرم 23 مباراة في جميع المسابقات سجل هدفين وصنع آخر.

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