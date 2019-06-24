طلائع الجيش يعلن ضم عمرو السيسي وصانع ألعاب الرجاء

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 11:24

كتب : FilGoal

عمرو السيسي - طلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش ضم عمرو السيسي لاعب وسط النجوم في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد طلائع الجيش مع إبراهيم رخا صانع ألعاب فريق الرجاء المطروحي في صفقة انتقال حر أيضا.

وكشف أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن تعاقد الفريق مع اللاعبين.

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وأوضح المهدي أنه لم يتم التوصل مع اللاعبين حتى الآن على تحديد مدة التعاقد.

وكان عمرو السيسي قد لعب لفريق النجوم الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى وشارك في 29 مباراة الموسم الماضي.

ونجح عمرو السيسي لاعب الوسط المدافع في صناعة 3 أهداف.

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