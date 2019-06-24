طلائع الجيش يعلن ضم عمرو السيسي وصانع ألعاب الرجاء

أعلن نادي طلائع الجيش ضم عمرو السيسي لاعب وسط النجوم في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد طلائع الجيش مع إبراهيم رخا صانع ألعاب فريق الرجاء المطروحي في صفقة انتقال حر أيضا.

وكشف أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن تعاقد الفريق مع اللاعبين.

وأوضح المهدي أنه لم يتم التوصل مع اللاعبين حتى الآن على تحديد مدة التعاقد.

وكان عمرو السيسي قد لعب لفريق النجوم الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى وشارك في 29 مباراة الموسم الماضي.

ونجح عمرو السيسي لاعب الوسط المدافع في صناعة 3 أهداف.

اقرأ أيضا:

ثعالب الجزائر تنطلق.. فليحذر الجميع

الأرجنتين تهزم قطر وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا.. وبارجواي تخسر من كولومبيا

فيديو في الجول – بين تتويجات وانتصارت تاريخية.. أسعد لحظات المنتخب في أمم إفريقيا

أسود السنغال تظهر أنيابها لتنزانيا

منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة "سحب هواتف اللاعبين"