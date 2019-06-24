بلماضي: الفوز الافتتاحي مهم في بطولة إفريقيا.. وأرفض المقارنة بين محرز وصلاح

أعرب جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن سعادته بفوز فريقه على منتخب كينيا، بينما رفض المقارنة بين رياض محرز نجم فريقه ومحمد صلاح نجم المنتخب المصري.

وتغلب منتخب الجزائر على كينيا بهدفين نظيفين بأداء ممتع خاصة في الشوط الأول من المباراة.

وقال جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "ليس من السهل الفوز في بداية البطولة، واجهنا أزمات كثيرة في بداية كل بطولة إفريقية لذلك الفوز مهم".

وتابع "لا يمكن التقليل من منتخب كينيا ولكن من الممكن أن نقول أن منتخبنا كان الأفضل ولعب بطريقة جيدة".

واضاف بلماضي "التراجع في الشوط الثاني بسبب الفوز بهدفين ولكن لم يكن هناك أي تعليمات من جانبي أثرت على تراجع أداء الفريق".

وبالحديث عن المقارنة بين محرز وصلاح قال بلماضي "أرفض عقد أي مقارنات بين الثنائي والتعقيب على أدائهم في البطولة".

وتابع المدير الفني الجزائري "من الصعب الحكم على محرز وصلاح وهما لم يلعبا سوى مباراة واحدة".

وعن أداء محرز قال: "راض تمام عن المستوى الذي قدمه، أطالب بتخفيف الضغوط من جانب الجماهير عليه، وأثق في ارتفاع أدائه أكثر من ذلك".

وأتم بلماضي تصريحاته "مواجهة السنغال الخميس المقبل ستكون صعبة لأنها أمام منتخب مرشح للفوز باللقب".

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