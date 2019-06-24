تعرف على مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24-6-2019 والقنوات الناقة.. ظهور منتظر

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 00:28

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي يعود للتدريبات الجماعية - الصورة من الموقع الرسمي لاتحاد الكرة التونسي

انتهى اليوم الثالث في أمم إفريقيا 2019، والمتعة مستمرة.

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منتخب كوت ديفوار يواجه منتخب جنوب إفريقيا في الرابعة عصرا في المجموعة الرابعة على بي إن ماكس 1 وتايم سبورت.

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بعدها يلعب منتخب تونس أمام أنجولا في السابعة مساءً مع ظهور منتظر لفرجاني ساسي في المجموعة الخامسة، في لقاء يُبث على بي إن ماكس 1 وتايم سبورت.

وفي ختام اليوم الاثنين يلعب منتخب مالي أمام منتخب موريتانيا في العاشرة مساءً على بي إن ماكس 1 وتايم سبورت.

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