البلايلي: عملنا على تجنب مفاجأة كينيا.. الجزائر تريد اللقب
الإثنين، 24 يونيو 2019 - 00:19
كتب : FilGoal
شكَر يوسف البلايلي لاعب منتخب الجزائر، الجماهير التي ارتحلت خلف الأفناك وساندتهم في الانتصار على كينيا.
يوسف البلايلي
النادي : الترجي
الجزائر افتتحت كأس الأمم الإفريقية 2019 بالفوز 2-0 على كينيا في استاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)
وصرّح البلايلي بعد المباراة: "أهدي هذا الفوز للجمهور الذي ساندنا وارتحل خلفنا، نريد إسعاد الشعب الجزائري الذي يستحق أن يفرح".
وأضاف عبر beIN Sports: "أردنا تحقيق الفوز، ونجحنا في ذلك مع أداء مميز، أشكر اللاعبين والمدرب والجهاز الفني، هذه البداية وهدفنا الفوز بالبطولة".
وواصل جناح الترجي المتألق: "رأينا أن كل المنتخبات ظهرت بمستوى جيد، ولذا رغبنا في تجنب المفاجأة، وفرضنا أسلوبنا".
مسلطا الضوء على صعوبة مباراة السنغال في الجولة الثانية: "سنطوي هذه الصفحة ونبدأ التركيز على المباراة المقبلة".
وأتم: "المدرب أوصانا باللعب من الأمام وأن نطلب الكرات في العمق، نفّذنا تعليماته بالفعل، ونريد الإكمال على هذا المنوال".
الجزائر تشارك السنغال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط لكل منهما، وفارق أهداف +2.
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