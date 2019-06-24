البلايلي: عملنا على تجنب مفاجأة كينيا.. الجزائر تريد اللقب

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 00:19

كتب : FilGoal

الجزائر - كينيا

شكَر يوسف البلايلي لاعب منتخب الجزائر، الجماهير التي ارتحلت خلف الأفناك وساندتهم في الانتصار على كينيا.

الجزائر افتتحت كأس الأمم الإفريقية 2019 بالفوز 2-0 على كينيا في استاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

وصرّح البلايلي بعد المباراة: "أهدي هذا الفوز للجمهور الذي ساندنا وارتحل خلفنا، نريد إسعاد الشعب الجزائري الذي يستحق أن يفرح".

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وأضاف عبر beIN Sports: "أردنا تحقيق الفوز، ونجحنا في ذلك مع أداء مميز، أشكر اللاعبين والمدرب والجهاز الفني، هذه البداية وهدفنا الفوز بالبطولة".

وواصل جناح الترجي المتألق: "رأينا أن كل المنتخبات ظهرت بمستوى جيد، ولذا رغبنا في تجنب المفاجأة، وفرضنا أسلوبنا".

مسلطا الضوء على صعوبة مباراة السنغال في الجولة الثانية: "سنطوي هذه الصفحة ونبدأ التركيز على المباراة المقبلة".

وأتم: "المدرب أوصانا باللعب من الأمام وأن نطلب الكرات في العمق، نفّذنا تعليماته بالفعل، ونريد الإكمال على هذا المنوال".

الجزائر تشارك السنغال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط لكل منهما، وفارق أهداف +2.

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