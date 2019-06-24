البلايلي: عملنا على تجنب مفاجأة كينيا.. الجزائر تريد اللقب

شكَر يوسف البلايلي لاعب منتخب الجزائر، الجماهير التي ارتحلت خلف الأفناك وساندتهم في الانتصار على كينيا.

الجزائر افتتحت كأس الأمم الإفريقية 2019 بالفوز 2-0 على كينيا في استاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

وصرّح البلايلي بعد المباراة: "أهدي هذا الفوز للجمهور الذي ساندنا وارتحل خلفنا، نريد إسعاد الشعب الجزائري الذي يستحق أن يفرح".

وأضاف عبر beIN Sports: "أردنا تحقيق الفوز، ونجحنا في ذلك مع أداء مميز، أشكر اللاعبين والمدرب والجهاز الفني، هذه البداية وهدفنا الفوز بالبطولة".

وواصل جناح الترجي المتألق: "رأينا أن كل المنتخبات ظهرت بمستوى جيد، ولذا رغبنا في تجنب المفاجأة، وفرضنا أسلوبنا".

مسلطا الضوء على صعوبة مباراة السنغال في الجولة الثانية: "سنطوي هذه الصفحة ونبدأ التركيز على المباراة المقبلة".

وأتم: "المدرب أوصانا باللعب من الأمام وأن نطلب الكرات في العمق، نفّذنا تعليماته بالفعل، ونريد الإكمال على هذا المنوال".

الجزائر تشارك السنغال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط لكل منهما، وفارق أهداف +2.

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