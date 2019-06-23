بدأت الأزمة بانتشار أحاديث حول وجود مشكلة في معسكر منتخب مصر، ثم جاء الرد من مسؤولي المنتخب.

يقدم لكم FilGoal.com القصة الكاملة لأزمة معسكر منتخب مصر، وحقيقة سحب الهواتف من اللاعبين.

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