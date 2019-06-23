خاص فيديو – القصة الكاملة لأزمة معسكر منتخب مصر

الأحد، 23 يونيو 2019 - 21:26

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - زيمبابوي

بدأت الأزمة بانتشار أحاديث حول وجود مشكلة في معسكر منتخب مصر، ثم جاء الرد من مسؤولي المنتخب.

يقدم لكم FilGoal.com القصة الكاملة لأزمة معسكر منتخب مصر، وحقيقة سحب الهواتف من اللاعبين.

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