مران الأهلي - فتحي يظهر في التدريبات وغياب الشحات.. وعودة عبد الحفيظ من إسبانيا

الأحد، 23 يونيو 2019 - 20:52

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

تدريبات الأهلي

ظهر أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الأهلي في التدريبات الجماعية اليوم الأحد وأدى جلسة في "الجيم" على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.

واشتمل المران جانب بدني وتدريبات كرة قبل السفر إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي يتخلله خوض بعض المباريات الودية.

وغاب حسين الشحات عن التدريبات الجماعية واكتفى بجلسة في "الجيم" على هامش المران الجماعي لاستمرار شكوى اللاعب من نزلة برد.

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كما أدى مؤمن زكريا تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم وقام بالجري حول الملعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مران أمس السبت.

وعاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد رحلة قصيرة من إسبانيا وكان قد توجه لهناك للتحضير لمعسكر إعداد الفريق.

وعقد عبد الحفيظ جلسة مع شريف إكرامي بعد خضوعه لجراحة في ألمانيا لإزالة عظام زائدة في الركبة.

واجتمع مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق بجهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق لنقل بعض التعليمات الخاصة.

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