تشكيل المغرب - زياش وأمرابط يواجهان ناميبيا.. وبوطيب احتياطي

أعلن الفرنسي ايرفي رينار مدرب المغرب تشكيلته الأساسية لمواجهة ناميبيا يوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

ويقود يوسف النصيري هجوم أسود الأطلس ويبدأ المباراة حكيم زياش نجم أياكس ونور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي.

وتشكيل المغرب جاء كالتالي:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار

الوسط: مبارك بوصوفة - المهدي بوربيعة - يوسف آيت بن ناصر - حكيم زياش - نور الدين أمرابط

الهجوم: يوسف النصيري

ويجلس خالد بوطيب مهاجم الزمالك على دكة البدلاء.

ويلعب المغرب في المجموعة الرابعة لكأس إفريقيا مع ناميبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

والمغرب مرشح بقوة لنيل اللقب ويسعى لحصد أول 3 نقاط أمام ناميبيا في مباراة يستضيفها ملعب السلام بالقاهرة.

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