مدرب قطر: دفاع الأرجنتين ليس قويا.. وحارس العنابي يصرح: لا نرهب راقصي التانجو

أشعل فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر، التحدي مع الأرجنتين قبل المواجهة المنتظرة بين الطرفين.

قطر تواجه الأرجنتين في ثالث جولات المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2019، وكلاهما يمتلك نقطة واحدة.

وصرّح سانشيز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المباراة صعبة لـ قطر، ولكنها تساعد المنتب على مواصلة التعلم واكتساب الخبرة، نتدرب بقوة حتى نستطيع مواجهة مدارس كروية متنوعة".

وأضاف: "سنحاول أن ننافس ونثبت إمكانياتنا، لاعبو قطر يمتلكون الخبرات الآن في التعامل مع المواقف الصعبة".

وأكمل بثقة: "منتخب الأرجنتين يضم لاعبين كبار في كل المراكز، ولكن نقطة ضعفه تكمن في الدفاع. منتخب قطر سيحاول دراسة كل نقاط القوة والضعف للمنافس".

وواصل: "نكتب تاريخا جديدا لـ قطر، ونسعى للوصول إلى الدور المقبل من البطولة".

وعن خطورة ليونيل ميسي: "الجميع يعرف ميسي وما يفعله، والكثيرون يحاولون إيقافه ولا يقدرون على ذلك في النهاية، ولكننا سنلعب بطريقتنا ونحاول الحد من قوته وعدم منحه الفرصة لتهديد مرمانا. لسنا هنا للحديث عن ميسي، فنحن ندرس فريقا كاملا، هو يصنع الفارق بالطبع، لكن الأرجنتين تملك لاعبين آخرين يشاركون في اللعب ويصنعون الفارق بدورهم".

بدوره صرّح سعد الشيب حارس مرمى قطر، أن العنابي لا يرهب أحدا: "غدا سنواجه مجموعة من أفضل لاعبي العالم، نحترمهم ونقدرهم، لكن نتطلع لتشريق بلادنا، لا نشعر بأي رهبة، إنها كرة قدم ونحاول إبراز مهاراتنا".

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