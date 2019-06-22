"مستقتل للرجوع".. تقرير: بوجبا طلب من ساري التدخل لإعادته ليوفنتوس

السبت، 22 يونيو 2019 - 22:45

كتب : FilGoal

بوجبا

قالت صحيفة توتو سبورت إن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد تحدث هاتفيا مع ماوريزيو ساري المدرب الجديد ليوفنتوس طالبا منه التدخل لإعادته إلى فريق السيدة العجوز.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بوجبا، الفرنسي البالغ عمره 26 عاما، "مستقتل للعودة" إلى يوفنتوس الفريق الذي تألق معه وبات من نخبة نجوم العالم.

ولم يخف بوجبا رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد مصرحا بأنه "يبحث عن تحد جديد".

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وقالت تقارير إن ريال مدريد يحاول التعاقد مع اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بوجبا يافعا في يونايتد قبل أن يحصل عليه يوفنتوس في 2012 وبعد 4 سنوات عاد للنادي الإنجليزي لكن مقابل 105 ملايين يورو.

وقدم بوجبا أداء متباينا مع يونايتد في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة في 47 مباراة شارك بها.

بوجبا يوفنتوس

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