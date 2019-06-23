لاعب تونس: لن نسمح بتكرار الأخطاء.. وجاهزون لتحقيق أحلام التونسيين

شدد ياسين مرياح لاعب وسط منتخب تونس على أن فريقه سيعالج الأخطاء قبل خوض مباريات أمم إفريقيا 2019.

ياسين مرياح النادي : أوليمبياكوس تونس

وانطلقت كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة الماضي، على أن يلعب المنتخب التونسي ضد أنجولا يوم الإثنين ضمن المجموعة الخامسة.

وقال مرياح في تصريحات لجريدة الشروق التونسية إن دفاع الفريق التونسي في أمان بغضّ النظر عن هُوية الأسماء التي سيختارها المدرب آلان جيريس في المنطقة الخلفية.

ويعتقد مرياح أن منتخب نسور قرطاج قام بتحضيرات جيدة ومن المفروض أن يقدم عروضا كبيرة في الكأس الإفريقية.

وأضاف لاعب أولمبياكوس أن الحظوظ وافرة للذهاب بعيدا في البطولة وتحقيق أحلام التونسيين.

وعند سُؤاله عن الجدل الذي رافق ركلة الجزاء التي أهدرها أمام بوروندي وديا قبل أيام من انطلاق البطولة أشار مرياح إلى أن الأمر يتعلّق بلقاء ودي وقال إن هذا الأمر لا تستحق كل هذا الجدل مُؤكدا في الوقت نفسه أن المنتخب استفاد كثيرا من الوديات للوقوف على أخطائه والتي لن يسمح بتكرارها في المباريات الرسمية.

منتخب تونس في المجموعة الخامسة في أمم إفريقيا 2019 رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

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