الرحيل.. داني ألفيش يودع باريس

الأحد، 23 يونيو 2019 - 10:55

كتب : FilGoal

داني ألفيش

أعلن داني ألفيش قائد منتخب البرازيل رحيله عن نادي باريس سان جيرمان بعدما دافع عن شعار الفريق لمدة موسمين، وذلك في منشور عبر صفحته في إنستجرام.

داني ألفيش

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال الظهير الأيمن البالغ عمره 36 عاما:"اليوم أغلق دائرة أخرى في حياتي، دائرة انتصار، تعلم، وخبرة. أود شكر عائلة باريس سان جيرمان لفرصة العمل معا لبناء صفحة في تاريخ هذا النادي".

وأضاف "أود شكر كل أفراد طاقم العمل على تأثيرهم، احترامهم، واشتراكهم منذ أول يوم، جعلتهم هذا النادي رائعا أكثر".

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وبذلك يرحل ألفيش بعد انتهاء مدة تعاقده مع بطل فرنسا الذي انتقل له في 2017 دون مقابل بعد ختام مشواره مع فريق يوفنتوس.

وقد تكون صعوبة تتويج باريس بلقب دوري أبطال أوروبا سببا في رحيل ألفيش الذي صرح منذ فترة بأنه "يبحث عن ناد يحقق طموحه".

ورغم الإنفاق المالي الكبير لباريس لانتداب لاعبين مميزين على مدار سنوات مضت إلا أنه عجز عن الفوز بالبطولة القارية.

ولا يزال ألفيش قادرا على العطاء رغم سنه الكبيرة وهو أساسي في تشكيلة البرازيل وسجل يوم السبت هدفا في انتصار عريض لسيليساو على بيرو بنتيجة 5-صفر في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وارتدى ألفيش قمصان باهيا البرازيلي وإشبيلية الإسباني وبلغ المجد مع برشلونة الذي توج معه بدوري أبطال أوروبا 3 مرات.

وتوج ألفيش بالدوري الإيطالي والفرنسي وحصل على كوبا أمريكا 2007 وكأس القارات 2009 و2013.

وشارك ألفيش في 32 مباراة مع باريس بالموسم المنصرم وسجل 3 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

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