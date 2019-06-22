رينار يُعلق على واقعة حمد الله ويُصرح: ما حدث لـ مصر يُثبت صعوبة أمم إفريقيا

تحدث هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب قبل انطلاق مشوار المنتخب في أمم إفريقيا، مشيرا إلى "جاهزون لبداية المشوار".

منتخب المغرب يفتتح مشواره في أمم إفريقيا يوم الأحد بمواجهة منتخب ناميبيا في الرابعة والنصف ضمن المجموعة الرابعة.

وقال رينار: "نحن جاهزون لانطلاق مشوارنا في أمم إفريقيا. هدفنا هو الذهاب لأبعد نقطة في البطولة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي والتي نقلتها صحف المغرب "بطولة أمم إفريقيا لن تكون سهلة على الإطلاق، بدليل ما حدث لـ منتخب مصر".

وأوضح "خير مثال على صعوبة البطولة ما تم في استاد القاهرة، حيث كان زيمبابوي ندا قويا لمنتخب مصر".

وواصل "الطقس الحالي ليس المفضل لنا لخوض المباريات، ولكننا تأقلمنا على ذلك. هدفنا واحد ومعروف وهو الذهاب لأبعد نقطة في البطولة".

وعن واقعة عبد الرزاق حمد الله، صرح مدرب المنتخب: "مثل هذه الأمور لا أود رؤيتها داخل المنتخب. الأفضل أنها حدثت قبل انطلاق البطولة وليس بعدها".

وأردف "صحيح أن الأمر خلخل شيئا ما المجموعة لمدة قصيرة، ولكن الأمور عادت سريعا إلى جوها الطبيعي".

وعن مواجهة ناميبيا، يقول رينار "أعرف منتخب ناميبيا جيدا، حيث واجهت المنتخب 3 مرات. حضرنا بشكل جيد جدا للمباراة".

ماذا عن حكيم زياش نجم المنتخب؟ يقول رينار "نحن فخورون بما يقدمه زياش مع أياكس وتابعت ما فعله ضد ريال مدريد. هو لاعب موهوب جدا وسعيد بمستواه الثابت".

وأتم "أتمنى أن يقدم نفس الإضافة والسحر للمجموعة المغربية بالكامل، لخدمة المنتخب".

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويلعب منتخب المغرب يوم الأحد أمام ناميبيا، بينما يلعب منتخب كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا يوم الاثنين على ملعب السلام.

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