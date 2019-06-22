التشكيل – كيتا يغيب ودياوارا يقود غينيا.. وأندرياتسيما أمل مدغشقر

السبت، 22 يونيو 2019 - 21:35

كتب : FilGoal

نابي كيتا - غينيا

يغيب نابي كيتا لاعب ليفربول عن التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده غينيا في مواجهة مدغشقر.

غينيا تواجه مدغشقر في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وغاب كيتا عن الملاعب منذ إصابته في مواجهة فريقه أمام برشلونة، لكنه تواجد في قائمة بلاده النهائية للبطولة.

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ويتواجد في تشكيل غينيا الموهوب أمادو دياوارا لاعب نابولي، وإبراهيما تراوري لاعب بوروسيا مونشنجلادبخ.

في المقابل، يبدأ باولن فوافي لاعب مصر للمقاصة المباراة من دكة بدلاء مدغشقر، في حضور القائد الهداف فانيفا إيما أندرياتسيما.

تشكيل غينيا:

حراسة المرمى: علي كيتا

الدفاع: ميكايل ديريستام – إرنست سيكا – جوليان جانفيير – إسياجا سيلا

الوسط: مادي كامارا – أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه – إبراهيما تراوري – فرانسوا كامانو

الهجوم: سوري كابا

تشكيل مدغشقر:

حراسة المرمى: ميلفين أدرين

الدفاع: جيروم مومبري – باسكال رازاكانانتيناينا – توماس فونتين – رومان ميتانير

الوسط: إبراهيما أمادا – أنيست أندريانانتيناينا – ماركو إلايماهاريترا

الهجوم: كارولوس أندرياماهيتسينورو – فانيفا إيما أندرياتسيما – لالاينا نومينجاناهاري

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