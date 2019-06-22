نديدي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وبوروندي

فاز ويلفريد نديدي لاعب منتخب نيجيريا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده أمام بوروندي.

نديدي شارك في انتصار نيجيريا على بوروندي بهدف دون رد على استاد الإسكندرية، بالجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

وشارك نديدي في المباراة كاملة، ونال اختيار اللجنة المنظمة لحصد جائزة رجل المواجهة.

وعبّر نديدي عن سعادته بالجائزة قائلا: "لقد قمنا بعمل جيد، وسنتحسن في المستقبل".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة للغاية، تركنا لهم السيطرة في نهاية المباراة، ولكن المستوى كان جيدا في جميع الأحوال".

وتخوض نيجيريا المباراة المقبلة أمام غينيا على استاد الإسكندرية يوم الأربعاء.

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