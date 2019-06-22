نديدي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وبوروندي

السبت، 22 يونيو 2019 - 21:17

كتب : عاطف شادي

ويلفريد نديدي - نيجيريا - بوروندي

فاز ويلفريد نديدي لاعب منتخب نيجيريا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده أمام بوروندي.

نديدي شارك في انتصار نيجيريا على بوروندي بهدف دون رد على استاد الإسكندرية، بالجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

وشارك نديدي في المباراة كاملة، ونال اختيار اللجنة المنظمة لحصد جائزة رجل المواجهة.

أخبار متعلقة

بالفيديو - نيجيريا تلتهم السنونو مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: لسنا مغرورين.. لكن قادرون على التغلب على معظم فرق البطولة مؤتمر أورييه: أشعر بالفخر.. وليس لدينا الخبرة منذ 2015 مهاجم أوغندا بعد الفوز الأول: المباراة لم تكن سهلة.. ولن نشتكي من الطقس الحار

وعبّر نديدي عن سعادته بالجائزة قائلا: "لقد قمنا بعمل جيد، وسنتحسن في المستقبل".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة للغاية، تركنا لهم السيطرة في نهاية المباراة، ولكن المستوى كان جيدا في جميع الأحوال".

وتخوض نيجيريا المباراة المقبلة أمام غينيا على استاد الإسكندرية يوم الأربعاء.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - نيجيريا تلتهم السنونو

بالفيديو – أوغندا هي الدبة الباندا

قبل مواجهة مصر – الكونغو الديمقراطية تمنح أجيري سببا للتفاؤل وأسبابا للحذر

طبيب المنتخب لـ في الجول: حجازي يكمل البطولة بواقي للأنف

رينار يُعلق على واقعة حمد الله ويُصرح: ما حدث لـ مصر يُثبت صعوبة أمم إفريقيا

ويلفريد نديدي نيجيريا بوروندي مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يكشف – هل فكرت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا في إلغاء Fan ID؟ 14 دقيقة | مصر 2019
بالفيديو - البرازيل تسحق بيرو.. وفنزويلا تلحق بها في ربع نهائي كوبا أمريكا 38 دقيقة | أمريكا
عبد الحفيظ لـ في الجول: اجتماع الأحد مع لاسارتي يحسم 3 ملفات هامة 47 دقيقة | الدوري المصري
"مستقتل للرجوع".. تقرير: بوجبا طلب من ساري التدخل لإعادته ليوفنتوس 50 دقيقة | أوروبا
مدرب قطر: دفاع الأرجنتين ليس قويا.. وحارس العنابي يصرح: لا نرهب راقصي التانجو ساعة | الوطن العربي
مباشر مصر 2019 - غينيا (2) (2) مدغشقر.. التعادل من ركلة جزاء ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا 3 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته" 4 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب

قد ينال إعجابك