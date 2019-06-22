مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: لسنا مغرورين.. لكن قادرون على التغلب على معظم فرق البطولة

السبت، 22 يونيو 2019 - 20:53

كتب : عاطف شادي

ستيوارت باكستر

قال ستيوارت باكستر المدير الفني لجنوب إفريقيا إن فريقه ليس مغرورا، لكنه يرى أن فريقه قادر على التغلب على معظم فرق البطولة.

تصريحات باكستر جاءت في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد كوت ديفوار في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة للبطولة.

وأوضح باكستر: "نحن مستعدون جدا لمواجهة منتخب كوت ديفوار، لا يوجد أي إصابات داخل الفريق، ونعمل بمنتهي الجدية، كان لدينا العديد من العقبات لكن عملنا على حلها".

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وأضاف: "الروح الجيدة بالمعسكر هي الأساس، السبب الرئيسي في الفشل هو عدم تحقيق الهدف، لاعبونا ليس لديهم غرور لكنهم واثقون من أنفسهم ويحترمون أيضا المنافسين لكن لا يخافون".

وأردف قائلا: "يجب الوضع في الاعتبار، درجة الحرارة العالية، وضعنا برنامج غذائي للتغلب علي الحرارة، معسكرنا بدبي أيضا ساعدنا علي التأقلم على الجو، والتغلب على الحرارة، سنكون قادرين على حل مشكلة نقص المياه".

وعاد ليقول: "منافسونا يستحقون الاحترام، لأن لديهم لاعبين جيدين، نحن قادرون علي التغلب علي معظم الفرق بالبطولة، ونعد الجمهور ببذل أقصي ما لدينا من طاقة، وسعيد جدا بالروح الموجودة بين اللاعبين داخل المعسكر".

وفي المقابل، قال ثولاني هلاتشوايو لاعب الفريق "كل الفريق جاهز جيدا لهذه المباراة، نمتلك لاعبين جيدين في كل المراكز داخل الملعب وليس في خط الدفاع فقط".

وأتم ثولاني هلاتشوايو إلى المجموعة بأن وقع فيها الفريق بجانب كل من كوت ديفوار والمغرب ونامبيا تعتبر صعبة، ولكن منتخب جنوب إفريقيا سوف يبذل أقصى ما لديه من أجل تقديم مستوى طيب في هذه البطولة.

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