خوف وترقب، ثم فرحة الفوز في النهاية، سواء بلقاء أو بتذكار سيبقى للأبد. كلها أشياء تبقى عالقة في الأذهان.

كُتاب FilGoal.com اختاروا مواقف لهم، لا ينسوها مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

شاركنا أنت أيضا، واختر مواقفك التي لا تنسى للمنتخب المصري، سواء أسعدتك أو كانت حزينة.

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