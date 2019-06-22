خاص فيديو في الجول – خوف وترقب ضمن مواقف لا تنسى مع المنتخب في أمم إفريقيا

السبت، 22 يونيو 2019 - 15:46

كتب : أحمد العريان

ذكريات المشجعين مع منتخب مصر

خوف وترقب، ثم فرحة الفوز في النهاية، سواء بلقاء أو بتذكار سيبقى للأبد. كلها أشياء تبقى عالقة في الأذهان.

كُتاب FilGoal.com اختاروا مواقف لهم، لا ينسوها مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

أخبار متعلقة

مران المنتخب - غياب حجازي.. وتدريب خفيف للأساسيين استعدادا للكونغو مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: اتحاد الجزائر مهتم بالتعاقد معه أحمد حسن يروي لـ في الجول كواليس فوز مصر التاريخي على الجزائر 2010

شاركنا أنت أيضا، واختر مواقفك التي لا تنسى للمنتخب المصري، سواء أسعدتك أو كانت حزينة.

اقرأ أيضا:

المنتخب يعلن إصابة حجازي بكسر في الأنف.. ويحدد موقفه من المشاركة

حوار في الجول - ميتشو يتحدث عن.. أمم أفريقيا والتجربة الأوغندية ويوفيتش وحلم تدريب بلاده

مؤتمر بلماضي: جئنا لنفوز باللقب.. وتوقعت تعادل مصر لتقارب الأداء

مدرب السنغال: لن نتهاون أمام تنزانيا.. ولا نخاف الجزائر

مصر تتجنب مصيرا سيئا لم يحدث سوى 5 مرات في أمم إفريقيا

مدرب كينيا: إشادة بلماضي بدفاعنا؟ إن لم يشاهد هجومنا فسيراه في المواجهة

مصر 2019 منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر أمم إفريقيا – الكونغو الديموقراطية ضد أوغندا 17 دقيقة | مصر 2019
التشكيل - باكامبو وبولاسي في هجوم الكونغو.. وميا وأوكوي يقودان أوغندا 28 دقيقة | مصر 2019
تحليل في الجول - 3 نقاط قوة لمصر ضد زيمبابوي.. وهبوط المستوى بعد التبديلات 29 دقيقة | مصر 2019
فيديو في الجول – خوف وترقب ضمن مواقف لا تنسى مع المنتخب في أمم إفريقيا 34 دقيقة | مصر 2019
مران المنتخب - غياب حجازي.. وتدريب خفيف للأساسيين استعدادا للكونغو 55 دقيقة | مصر 2019
مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: اتحاد الجزائر مهتم بالتعاقد معه ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا 3 المقاولون العرب لـ في الجول: قررنا بيع طاهر لصاحب العرض الأعلى.. وحقيقة توقيعه للأهلي 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك