البعض يصنف هذا اللقاء على أنه الأجمل في تاريخ منتخب مصر، ولما لا وقد تحقق فيه الانتصار على الجزائر برباعية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

عاد أحمد حسن قائد هذا الجيل لمنتخب مصر بالزمن إلى الوراء، وتذكر كواليس تلك المباراة التاريخية.

وتحدث الصقر عن فرصة الفوز بسباعية، التي لم يعر لها اللاعبين انتباها للتركيز على نهائي البطولة بشكل أكبر.

في تلك البطولة فازت مصر على الجزائر بأربعة أهداف مقابل لا شيء في نصف النهائي، قبل أن يظفر الفراعنة باللقب على حساب غانا في المباراة النهائية بهدف محمد ناجي جدو.

شاهد قصة أحمد حسن عن المباراة التاريخية من هنا.

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