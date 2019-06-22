مران الأهلي - مؤمن زكريا يغادر التدريبات بسبب آلام بسيطة في الركبة

السبت، 22 يونيو 2019 - 20:48

كتب : حسام نور الدين

مؤمن زكريا - الأهلي

شهد مران الأهلي اليوم السبت، فقرات بدنية مكثفة.

الأهلي يتدرب خلال كأس الأمم الإفريقية، استعدادا لاستئناف الدوري المصري الشهر المقبل.

واكتفى حسين الشحات لاعب الفريق بفقرات جري خفيف، بسبب نزلة برد تعرض لها.

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أما مؤمن زكريا الذي لم يشارك مع الأهلي طوال الأشهر الماضية بعد قطع إعارته إلى أُحد السعودي، فاكتفى بالظهور في جانب من المران، وغادر بسبب آلام بسيطة في الركبة.

بينما عقد طارق سليمان جلسة خاصة مع حراس مرمى الفريق المشاركين في المران.

وكان اللاعبين قد أجروا اليوم بصمة العين للحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا حيث يقيم الأهلي معسكره الإعدادي.

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباريات خاضها، بفارق 6 نقاط عن الزمالك الثالث –منافسه المتبقي الوحيد- الذي خاض 31 مباراة.

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