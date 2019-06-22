تشكيل البرازيل – جيسوس وفيرمينو يهاجمان بيرو.. وظاهرة البطولة أساسي

دفع تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، بالثنائي جابرييل جيسوس وروبيرتو فيرمينو في هجوم البرازيل سويا أمام بيرو.

البرازيل تواجه بيرو في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى من كوبا أمريكا 2019، على استاد كورينثيانز بولاية ساو باولو.

وشهدت تشكيلة راقصي السامبا بعض التغييرات بعد التعادل في الجولة الماضية دون أهداف أمام فنزويلا، إذ يدخل المدرب تيتي بالثنائي الهجومي فيرمينو وجيسوس، مع الدفع بـ إيفرتون على الجناح بعد أن خطف الأنظار في المباراتين الماضيتين.

البرازيل تمتلك 4 نقاط من فوز وتعادل، وتسعى لحسم تأهلها إلى الدور المقبل.

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: داني ألفيش – تياجو سيلفا – ماركينيوس – فيليبي لويس

الوسط: كاسيميرو – أرتور ميلو – فيليبي كوتينيو

الهجوم: إيفرتون – جابرييل جيسوس – روبيرتو فيرمينو

تشكيل بيرو:

حراسة المرمى: بيدرو جايسي

الدفاع: لويس أدفينكولا - ميجيل أراوخو - لويس أبرام - ميجيل تراوكو

الوسط: ريناتو تابيا - يوشيمار يوتون - أندي بولو

الهجوم: جيفرسون فارفان - باولو جيريرو - كريستيان كويفا

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