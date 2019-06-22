مؤتمر أورييه: أشعر بالفخر.. وليس لدينا الخبرة منذ 2015

يشعر سيرجي أورييه مدافع كوت ديفوار بالفخر لمشاركته في كأس الأمم الإفريقية، الأمر الذي أفصح عنه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد جنوب إفريقيا بعد غد الاثنين.

وقال أورييه: "لدينا طموحات كبيرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية. المجموعة الرابعة صعبة حيث نتواجد فيها مع كل من المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في ملعب السلام: "نحاول ان نكون متواضعين، ليس لدينا الخبرة مثل ٢٠١٥ لكننا حريصون على تقديم كل ما هو جيد".

وأردف "هذا الجيل مختلف وهناك لاعبون جدد و لدينا نفس الحافز لتحقيق الانتصارات".

وأوضح ظهير توتنام هوتسبير "نعلم منتخب المغرب جيدا، ولعبنا معه 3 مرات من قبل العام الماضي".

وأضاف "مباراة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة، المنتخب الإيفواري لا يريد أن يقفز للأمام ويفضل أن يسير خطوة بخطوة".

وأتم أورييه "أشعر بفخر كبير لمشاركتي في بالبطولة وأشكر المدير الفني علي ضمي لقائمة الأفيال، وأشعر بشرف لتواجدي بين هؤلاء اللاعبين، وعلى الرغم من أن الفريق لديه جيل جديد لكنه قوي ويعمل من أجل تحقيق اللقب".

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