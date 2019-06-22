مؤتمر أورييه: أشعر بالفخر.. وليس لدينا الخبرة منذ 2015

السبت، 22 يونيو 2019 - 20:07

كتب : عاطف شادي

مؤتمر كوت ديفوار - إبراهيم كامارا وسيرجي أورييه

يشعر سيرجي أورييه مدافع كوت ديفوار بالفخر لمشاركته في كأس الأمم الإفريقية، الأمر الذي أفصح عنه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد جنوب إفريقيا بعد غد الاثنين.

وقال أورييه: "لدينا طموحات كبيرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية. المجموعة الرابعة صعبة حيث نتواجد فيها مع كل من المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في ملعب السلام: "نحاول ان نكون متواضعين، ليس لدينا الخبرة مثل ٢٠١٥ لكننا حريصون على تقديم كل ما هو جيد".

أخبار متعلقة

ديسابر: كيف تتحدثون عن صعودنا للدور التالي؟ تنتظرنا مباراة قوية أمام صاحب الأرض كاليدو كوليبالي: الجزائر أقوى منافسي السنغال.. والجو في مصر يساعدنا على التألق مدرب الكونغو: أوغندا استحقت الفوز علينا.. عانينا في الكرات الثابتة

وأردف "هذا الجيل مختلف وهناك لاعبون جدد و لدينا نفس الحافز لتحقيق الانتصارات".

وأوضح ظهير توتنام هوتسبير "نعلم منتخب المغرب جيدا، ولعبنا معه 3 مرات من قبل العام الماضي".

وأضاف "مباراة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة، المنتخب الإيفواري لا يريد أن يقفز للأمام ويفضل أن يسير خطوة بخطوة".

وأتم أورييه "أشعر بفخر كبير لمشاركتي في بالبطولة وأشكر المدير الفني علي ضمي لقائمة الأفيال، وأشعر بشرف لتواجدي بين هؤلاء اللاعبين، وعلى الرغم من أن الفريق لديه جيل جديد لكنه قوي ويعمل من أجل تحقيق اللقب".

اقرأ أيضا

بالفيديو – أوغندا هي الدبة الباندا

طبيب المنتخب لـ في الجول: حجازي يكمل البطولة بواقي للأنف

رينار يُعلق على واقعة حمد الله ويُصرح: ما حدث لـ مصر يُثبت صعوبة أمم إفريقيا

فيديو في الجول – خوف وترقب ضمن مواقف لا تنسى مع المنتخب في أمم إفريقيا

تحليل في الجول - 3 نقاط قوة لمصر ضد زيمبابوي.. وهبوط المستوى بعد التبديلات

أحمد حسن يروي لـ في الجول كواليس فوز مصر التاريخي على الجزائر 2010

كوت ديفوار جنوب إفريقيا مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي - مؤمن زكريا يغادر التدريبات بسبب آلام بسيطة في الركبة 2 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل البرازيل – جيسوس وفيرمينو يهاجمان بيرو.. وظاهرة البطولة أساسي 25 دقيقة | أمريكا
مؤتمر أورييه: أشعر بالفخر.. وليس لدينا الخبرة منذ 2015 44 دقيقة | مصر 2019
مهاجم أوغندا بعد الفوز الأول: المباراة لم تكن سهلة.. ولن نشتكي من الطقس الحار 47 دقيقة | مصر 2019
ديسابر: كيف تتحدثون عن صعودنا للدور التالي؟ تنتظرنا مباراة قوية أمام صاحب الأرض ساعة | مصر 2019
كاليدو كوليبالي: الجزائر أقوى منافسي السنغال.. والجو في مصر يساعدنا على التألق ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا 3 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته" 4 المقاولون العرب لـ في الجول: قررنا بيع طاهر لصاحب العرض الأعلى.. وحقيقة توقيعه للأهلي

قد ينال إعجابك