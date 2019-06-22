مهاجم أوغندا بعد الفوز الأول: المباراة لم تكن سهلة.. ولن نشتكي من الطقس الحار

تحدث إيمانويل أوكوي مهاجم منتخب أوغندا عقب انتصار منتخب بلاده على الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق".

منتخب أوغندا انتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء في المجموعة الأولى في أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مهاجم أوغندا الذي سجل الهدف الثاني في المباراة: "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب اللقاء "اجتهدنا وعملنا بجد كبير لكي نحقق ما نريد وهو ما فعلناه في النهاية".

وعن الطقس الحار، يقول أوكوي "نعم الطقس حار ولكننا لا يجب أن نشتكي أبدا من ذلك".

وأوضح "الطقس حار على الجميع وليس علينا نحن فقط ولذلك لن نشتكي".

وواصل "سعداء بتحقيق الانتصار ونتطلق لما هو قادم من مباريات".

ويلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء، بينما يلعب منتخب مصر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً في الجولة الثانية من أمم إفريقيا.

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