ديسابر: كيف تتحدثون عن صعودنا للدور التالي؟ تنتظرنا مباراة قوية أمام صاحب الأرض

أبدى سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ أوغندا، اندهاشه من الرأي القائل باقتراب منتخبه من الصعود إلى الدور الثاني لكأس الأمم الإفريقية 2019.

أوغندا افتتحت مشوارها في البطولة بفوز ثمين على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد على استاد القاهرة الدولي، لتتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن مصر. (طالع التفاصيل)

وقال دياسبر خلال المؤتمر الصحفي: "كيف تتحدثون عن التأهل إلى الدور الثاني من أول مباراة؟ لا زلنا في بداية المشوار، لم نحقق أي شيء حتى الآن، فقط فزنا بـ 3 نقاط".

وأضاف مشددا على خطورة المنافسين المقبلين: "حققنا الفوز في المباراة، وتنتظرنا خطوة واحدة للتأهل. يتبقى لنا مباراتان أمام زيمبابوي ومصر، وهما خصمان قويان للغاية، خصوصا أصحاب الأرض. سنركن للراحة اليوم ونبدأ غدا الاستعداد للمباراة المقبلة".

وواصل: "بدأنا البطولة بفوز مهم أمام منتخب جيد ومنظم، حاولوا إرسال كرات طولية تجاه دفاعنا، وهي طريقة ذكية، لكننا نجحنا في التعامل معها".

واختتم: "كرة القدم تكون مجنونة أحيانا، اعتمدنا على الكرات الثابتة والركلات الركنية لأننا نواجه منتخبا منظما، ولا أعتقد أن البطولة انتهت بالنسبة للكونغو الديمقراطية، لا يزالون في الصورة".

أوغندا تصطدم بـ زيمبابوي في المباراة المقبلة على استاد القاهرة يوم الأربعاء، سعيا لضمان التأهل مبكرا قبل مواجهة مصر في الجولة الثالثة.

























































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