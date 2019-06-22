كاليدو كوليبالي: الجزائر أقوى منافسي السنغال.. والجو في مصر يساعدنا على التألق

السبت، 22 يونيو 2019 - 19:48

كتب : عاطف شادي

السنغال

يرى كاليدو كوليبالي مدافع السنغال ونابولي الإيطالي أن الجزائر هو أقوى منافس لأسود التيرانجا في المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا.

وقال كوليبالي في تصريحات صحفية على هامش مران فريقه استعدادا لمواجهة تنزانيا غدا الأحد في أولى جولات المجموعة: "الجزائر منتخب يضم لاعبين على أعلى مستوى فني".

وأضاف "هم منافسونا الأقوى".

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وشدد "مباراة تنزانيا لن تكون سهلة على الإطلاق، لأنهم يلعبون كرة جماعية ويقدمون أداء مميزا تحت قيادة إيمانويل أمونيكي".

وأردف "الجو في مصر جيد للغاية ويساعدنا على التألق وإظهار قدراتنا الفنية".

وأتم "ملعب الدفاع الجوي أرضيته جيدة وستساعدنا أيضا".

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات السنغال وكينيا والجزائر وتنزانيا، وتنطلق بمواجهتي السنغال ضد تنزانيا والجزائر ضد كينيا غدا الأحد.

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