مدرب الكونغو: أوغندا استحقت الفوز علينا.. عانينا في الكرات الثابتة

اعترف فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، بأحقية أوغندا في الانتصار على بلاده.

أوغندا افتتحت مشوارها في كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز ثمين على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى على استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

وصرّح إيبينجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ سيباستيان ديسابر وفريق أوغندا على الفوز المستحق، قدّمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق".

وأضاف مسلطا الضوء على قوة منافسه: "أوغندا منافس صعب للغاية، عانينا أمامه خصوصا في الكرات الثابتة، كما خسرنا معركة كبيرة في وسط الملعب، وبالتالي خسرنا المباراة والنقاط الثلاث".

وشرح إيبينجي معاناة فريقه: "منتخب أوغندا أقحمنا في وضع صعب، مما دفعنا إلى انتهاج أسلوب الكرات الطولية لمحاولة مفاجئة دفاعهم، وسط ملعبهم كان منظما للغاية ووجدنا صعوبة في اختراقه".

الكونغو الديمقراطية تتزيل المجموعة الأولى دون نقاط خلف أوغندا ومصر بـ 3 نقاط، وبالتساوي مع زيمبابوي الخسارة 1-0 أمام الفراعنة في الافتتاح.

وتنتظر الكونغو الديمقراطية مواجهة صعبة أمام مصر في الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل.

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