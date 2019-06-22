المنتخب يعلن إصابة حجازي بكسر في الأنف.. ويحدد موقفه من المشاركة
السبت، 22 يونيو 2019 - 11:12
كتب : عاطف شادي
أثبتت الآشعة التي أجريت صباح اليوم السبت على أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني إصابته بكسر في الأنف في مباراة الفريق أمس.
أحمد حجازي
النادي : وست بروميتش
وفاز الفراعنة على زيمبابوي 1-0 في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية بفضل هدف محمود حسن "تريزيجيه" من تسديدة R2.
وخلال اللقاء تعرض حجازي للإصابة في الأنف ليخرج من الملعب للعلاج قبل أن يعود لاحقا.
وقال محمد أبو العلا طبيب المنتخب في تصريحات صحفية إن إصابة اللاعب كسر بالأنف مع خضوعه للآشعة.
ولكنه أشار إلى أنها لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.
هدف ⚽️ محمود تريزيجيه يسجل أول أهداف #كأس_أمم_أفريقيا - مصر 2019 💥— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 21, 2019
🇿🇼 0 - 1 🇪🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KRSJXlPGjx
وحصل منتخب مصر على أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة يتصدر بهم المجموعة الأولى مؤقتا انتظارا لما ستؤول إليه نتيجة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية غدا السبت.
فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الرابع والأخير في المجموعة.
وسوف يلتقي منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الكونغو الديمقراطية، أما زيمبابوي فسوف يلتقي مع أوغندا.
وأصبح ذلك الانتصار هو رقم 17 في تاريخ مباريات مصر الافتتاحية في أمم إفريقيا من أصل 24 مشاركة.
كما أنه أصبح أول انتصار لمنتخب مصر في مباراته الافتتاحية منذ بطولة عام 2010 على حساب نيجيريا آنذاك، إذ أن الفراعنة غابوا عن نسخ 2012 و2013 و2015 وتعادلوا سلبيا بدون أهداف مع مالي في 2017.
اقرأ أيضا:
أرقام في الجول - أداء متباين لصلاح أمام زيمبابوي؟
مصر تتجنب مصيرا سيئا لم يحدث سوى 5 مرات في أمم إفريقيا
تغريدة – الأفارقة منبهرون من افتتاح أمم إفريقيا: فخورون.. شعرنا إننا في أوروبا
أجيري: زيمبابوي أرهقونا في الشوط الثاني
السيسي: نحن أمام فرصة لعودة الجماهير في مباريات الدوري والكأس.. علينا الحفاظ على ما حققناه
بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"