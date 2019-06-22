المنتخب يعلن إصابة حجازي بكسر في الأنف.. ويحدد موقفه من المشاركة

أثبتت الآشعة التي أجريت صباح اليوم السبت على أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني إصابته بكسر في الأنف في مباراة الفريق أمس.

وفاز الفراعنة على زيمبابوي 1-0 في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية بفضل هدف محمود حسن "تريزيجيه" من تسديدة R2.

وخلال اللقاء تعرض حجازي للإصابة في الأنف ليخرج من الملعب للعلاج قبل أن يعود لاحقا.

وقال محمد أبو العلا طبيب المنتخب في تصريحات صحفية إن إصابة اللاعب كسر بالأنف مع خضوعه للآشعة.

ولكنه أشار إلى أنها لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.

وحصل منتخب مصر على أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة يتصدر بهم المجموعة الأولى مؤقتا انتظارا لما ستؤول إليه نتيجة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية غدا السبت.

فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الرابع والأخير في المجموعة.

وسوف يلتقي منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الكونغو الديمقراطية، أما زيمبابوي فسوف يلتقي مع أوغندا.

وأصبح ذلك الانتصار هو رقم 17 في تاريخ مباريات مصر الافتتاحية في أمم إفريقيا من أصل 24 مشاركة.

كما أنه أصبح أول انتصار لمنتخب مصر في مباراته الافتتاحية منذ بطولة عام 2010 على حساب نيجيريا آنذاك، إذ أن الفراعنة غابوا عن نسخ 2012 و2013 و2015 وتعادلوا سلبيا بدون أهداف مع مالي في 2017.