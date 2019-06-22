مدرب كينيا: إشادة بلماضي بدفاعنا؟ إن لم يشاهد هجومنا فسيراه في المواجهة
السبت، 22 يونيو 2019 - 12:41
كتب : عاطف شادي
أشار سيباستيان مينييه المدير الفني لمنتخب كينيا إلى أنه يشاهد الجزائر منذ فترة طويلة جدا وأنه سيسعي للفوز عليهم في لقاء الغد مشددا علي أن كل شيء متوقع في كرة القدم.
وأوضح سيباستيان أن فريقه واجه بعض الأزمات قبل البطولة مثل العملية التي أجراها لاعبه أيوب تيمبي.
ولكنه استدرك مؤكدا أن كل اللاعبين حاليا مستعدين جيدا للبطولة بدءا من لقاء الغد.
وأعرب سيباستيان عن تعجبه الشديد من إشادة المدير الفني للجزائر بدفاع كينيا فقط مشددا أنه شيء جيد أن يرى مدرب الجزائر الدفاع بشكل جيد ولكن إذا لم يرى هجوم كينيا فسيراه في لقاء الغد.
وشدد المدير الفني لمنتخب كينيا على أنه تفاجئ بلاعبي كينيا عندما تولي المسؤولية وبحالة الالتزام لديهم إلي جانب طموحهم وأنهم جاءوا لفعل شيء في هذه البطولة.
كينيا تلتقي مع الجزائر غدا الأحد في افتتاح مبارياتها ثم تواجه تنزانيا يوم 27 من نفس الشهر قبل أن تتتم مبارياتها بمواجهة السنغال.
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