مدرب كينيا: إشادة بلماضي بدفاعنا؟ إن لم يشاهد هجومنا فسيراه في المواجهة

أشار سيباستيان مينييه المدير الفني لمنتخب كينيا إلى أنه يشاهد الجزائر منذ فترة طويلة جدا وأنه سيسعي للفوز عليهم في لقاء الغد مشددا علي أن كل شيء متوقع في كرة القدم.

وأوضح سيباستيان أن فريقه واجه بعض الأزمات قبل البطولة مثل العملية التي أجراها لاعبه أيوب تيمبي.

ولكنه استدرك مؤكدا أن كل اللاعبين حاليا مستعدين جيدا للبطولة بدءا من لقاء الغد.