مدرب السنغال: لن نتهاون أمام تنزانيا.. ولا نخاف الجزائر

السبت، 22 يونيو 2019 - 11:06

كتب : أحمد الخولي

أليو سيسيه - السنغال

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال جاهزية منتخب بلاده لمباراته الأولي أمام تنزانيا والمقرر لها غدا الأحد في السابعة مساء علي ملعب الدفاع الجوي.

وأشار سيسيه إلي أن أسود التيرانجا استعدوا جيدا لهذه المباراة.

وأوضح سيسيه خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة أن فريقه لن يتهاون أمام تنزانيا وأن المنافس يمتلك لاعبين أو ثلاثة مميزين مؤكدا احترامه لتنزانيا وأنه سيتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة.

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وعن الجزائر وتواجدها في نفس مجموعة السنغال قال سيسيه إن الجزائر فريق قوي جدا وبه لاعبين علي مستوى عال وعلي رأسهم رياض محرز ولكن هذا الأمر لا يخيفه وأنه واثق جدا في فريقه.

وشدد سيسيه على أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة.

واختتم المدير الفني السنغالي مشيرا إلى أن وجود (نجم الفريق ساديو) ماني يعد أمرا هاما جدا إذ أنه لاعب على مستوى عال وفوزه مع فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا سيكون دافعا قويا، وشيء إيجابي جدا.

ويقع المنتخب السنغالي في مجموعة تضم منتخبات الجزائر وتنزانيا وكينيا.

وتلتقي السنغال مع تنزانيا يوم 23 يونيو على ملعب الدفاع الجوي.

ثم تواجه الجزائر يوم 27 على نفس الملعب، قبل أن تختتم مباريات دور المجموعات بلقاء كينيا في الأول من يوليو.

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