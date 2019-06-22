مؤتمر محرز: لن يكون الأمر سهلا أمام كينيا.. ويرفض التعليق على صلاح

قال رياض محرز قائد الجزائر إن صعوبة مواجهة كينيا تكمن في أن فريقه لم يواجه هذا المنتخب من قبل، كما رفض التعليق على مستوى محمد صلاح نجم مصر في مواجهة زيمبابوي، مشددا على تركيزه الكامل مع محاربي الصحراء.

وصرح محرز في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كينيا قائلا: "مواجهة كينيا لن تكون سهلة خاصة وأننا لم يسبق لنا مواجهة هذا المنتخب".

وأضاف "كلاعبين شاهدنا عددا من التسجيلات لمباريات كينيا واستعدينا جيدا لهذه المباراة بكل قوة".

وواصل "الجزائر ستركز على كل اللاعبين في كينيا وليس لاعب واحد".

وتابع "هناك ضغط كبير علي لأنني ألعب باسم بلدي وأسعى أن أقدم أفضل ما لدي مع المنتخب ومصلحة فريقي أهم لدي من أي لاعب في المنتخب".

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ورفض محرز التعليق عن رأيه في مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر ضد زيمبابوي، وقال :"أنا مشغول فقط بمنتخب الجزائر".

منتخب مصر فاز بنتيجة 1-0 ضد زيمبابوي في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وأتم "قيادتي للفريق كقائد تضع علي مسؤولية كبيرة جدا، تجعلني لابد وأن يكون أدائي جيدا في الملعب، بجانب ممارسة دور القيادة بشكل مميز".

منتخب الجزائر يخوض أولى مواجهاته في كأس الأمم أمام كينيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة على ملعب الدفاع الجوي في تمام العاشرة مساء.

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