السيسي: نحن أمام فرصة لعودة الجماهير في مباريات الدوري والكأس.. علينا الحفاظ على ما حققناه

السبت، 22 يونيو 2019 - 00:32

كتب : FilGoal

السيسي يزور المنتخب الوطني

تحدث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن افتتاح أمم إفريقيا وحضور الجماهير المصرية أمام زيمبابوي.

منتخب مصر بدأ مشواره في أمم إفريقيا بانتصار بهدف مقابل لا شيء أمام زيمبابوي. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس مصر: "مبروك مقدما على التنظيم وشكل الافتتاح".

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وأضاف في تصريحاته التي نقلتها قناة أون سبورت "بداية طيبة جدا لنا. البطولة وتنظيمها بهذا الشكل فيما يخص إجراءات حجز التذاكر والإجراءات الجديدة والمنشآت الجديدة علينا الحفاظ عليها".

وتابع "فرصة لنا لعودة الدوري والكأس في مصر للوضع الطبيعي لحضور شبابنا وشباتنا في المدرجات".

وأكمل حديثه قائلا: "هذا ما نريده من جمهورنا. الحضور والاستمتاع والتشجيع. كل هذا من أجلكم".

وأتم "أتصور أننا سنكون بنفس هذا الشكل في المباريات المقبلة في الدوري والكأس".

هدف انتصار مصر جاء عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 41 إثر تسديدة رائعة بيمناه.

وحصل منتخب مصر على أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة يتصدر بهم المجموعة الأولى مؤقتا انتظارا لما ستؤول إليه نتيجة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية غدا السبت.

فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الرابع والأخير في المجموعة.

وسوف يلتقي منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الكونغو الديمقراطية، أما زيمبابوي فسوف يلتقي مع أوغندا.

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