بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

السبت، 22 يونيو 2019 - 00:28

كتب : FilGoal

أبو تريكة

علق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية على هتاف الجماهير المصرية له خلال مباراة مصر وزيمبابوي.

فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء، في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي عقب اللقاء: "لا أحتاج لهتافات الجماهير كي أعرف حب الجمهور لي. هؤلاء من صنعوا اسمي وتاريخي أنا ووائل جمعة".

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وأضاف "أعشق مصر، وأمنحها قلبي وعيني إن احتاجتهما. لا أحتاج لتوجيه عن كيفية التعبير عن حبي لبلدي".

تريكة واصل "أشكر الجماهير على هتافهم، وأتمنى التوفيق لبلدي مصر في البطولة".

محمد أبو تريكة حصد لقب كأس الأمم الإفريقية مرتين رفقة المنتخب المصري في 2006 و2008.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا مؤقتا.

ويلتقي منتخب أوغندا مع الكونغو الديموقراطية مساء غد السبت في اللقاء الثاني للمجموعة.

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