أوسبينا يغادر معسكر كولومبيا لأسباب عائلية

السبت، 22 يونيو 2019 - 02:31

كتب : إسلام أحمد

أوسبينا - أجويرو - الأرجنتين - كولومبيا

غادر دافيد أوسبينا حارس منتخب كولومبيا معسكر المنتخب المشاركة في كوبا أمريكا 219 بالبرازيل عائدا للبلاد بسبب مرض والده.

ويصارع والد حارس نابولي الإيطالي في الأشهر الأخيرة مرض السرطان.

ووفقا لنسخة "آس" الكولومبية ولن يخوض أوسبينا مباراة باراجواي الأخيرة في دور المجموعات.

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مرض والد أوسبينا جعله يفشل في استكمال الموسم مع زملائه في نابولي الذي قضى معهم الموسم المنصرم معارا بعدما حصل على تصريح للسفر إلى ميديلن.

أوسبينا شارك في مباراتي الأرجنتين وقطر كأساسي وحافظ على نظافة شباكه في كلا المباراتين ليضمن اللوس كافيتيروس التأهل لربع النهائي متصدرا لترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وتتاح الفرصة للألفارو مونتيرو وكاميلو فارجاس لمشاركة أحدهما في المباراة أمام باراجواي، وفقا لاختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني.

أوسبينا البالغ 30 عاما خاض الموسم المنصرم 24 مباراة بقميص البارتينوبي تلقت شباكه 25 هدفا وحافظ على نظافتها في 8 مباريات.

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