أحمد ناجي يُقيم أداء الشناوي أمام زيمبابوي

السبت، 22 يونيو 2019 - 01:11

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر - زيمبابوي

قيم أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر أداء محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب أمام زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا.

منتخب مصر بدأ مشواره في أمم إفريقيا بانتصار بهدف مقابل لا شيء أمام زيمبابوي. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد ناجي: "الشناوي تعامل بذكاء مع كل الكرات التي وصلت له أمام زيمبابوي".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "الشناوي تعامل بشكل جيد جدا مع كل الكرات، وظهر بشكل جيد في اللقاء".

وواصل "أغلقنا صفحة زيمبابوي والآن سنبدأ منذ يوم السبت الاستعداد مباشرة للقاء الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية".

هدف انتصار مصر جاء عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 41 إثر تسديدة رائعة بيمناه.

وحصل منتخب مصر على أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة يتصدر بهم المجموعة الأولى مؤقتا انتظارا لما ستؤول إليه نتيجة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية غدا السبت.

فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الرابع والأخير في المجموعة.

وسوف يلتقي منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الكونغو الديمقراطية، أما زيمبابوي فسوف يلتقي مع أوغندا.

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