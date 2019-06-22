هاني رمزي: الأهم هو الـ 3 نقاط.. سنعالج الأخطاء التكتيكية لحصد اللقب

السبت، 22 يونيو 2019 - 00:53

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - زيمبابوي

تحدث هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر عقب انتصار الفراعنة على زيمبابوي، مشيرا إلى "الأهم هو حصد الثلاث نقاط وليس الأداء".

منتخب مصر بدأ مشواره في أمم إفريقيا بانتصار بهدف مقابل لا شيء أمام زيمبابوي. (طالع التفاصيل)

وقال هاني رمزي: "بدأنا المباراة بشكل جيد جدا وأهدرنا أكثر من فرصة محققة. الأهم هو حصد الثلاث نقاط".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت عقب المباراة "التسجيل مبكرا كان سيساعدنا كثيرا ويُغير من الشكل، ولكننا أهدرنا العديد من الفرصة".

وواصل "مع الدخول في أجواء البطولة بشكل أكبر، الأداء سيتحسن ويصبح أفضل وأفضل".

وتابع "وقعنا في بعض الأخطاء التكتيكية وأخطاء في اتخاذ القرارات، ولكننا سنعالج كل ذلك".

وأتم "الانتصار يعد خطوة لتحقيق هدفنا وهو حصد لقب أمم إفريقيا".

هدف انتصار مصر جاء عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 41 إثر تسديدة رائعة بيمناه.

وحصل منتخب مصر على أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة يتصدر بهم المجموعة الأولى مؤقتا انتظارا لما ستؤول إليه نتيجة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية غدا السبت.

فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الرابع والأخير في المجموعة.

وسوف يلتقي منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الكونغو الديمقراطية، أما زيمبابوي فسوف يلتقي مع أوغندا.

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